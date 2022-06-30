 

Не поделили парня? Две девушки отмутузили друг друга прямо на улице

30.06.2022, 14:22, Разное
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В городском парке произошла стычка двух девушек. Юные дамы принялись мутузить друг друга прямо на улице – на глазах у удивленных посетителей парка. Агрессивно настроенных девушек быстро разняли проходящие мимо парни. Очевидцы успели снять драку на видео и опубликовали ролик в соцсети “ВКонтакте” в паблике “Происшествия Ноябрьск”.

Как пишет URA.RU, пользователи Сети принялись комментировать драку и строить догадки о том, что могло стать причиной конфликта. Кто-то предположил, что девушки просто не поделили парня. Другие комментаторы пристыдили участниц драки, которые повели себя хуже, чем какие-нибудь развязные мужики.



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