Не поделили парня? Две девушки отмутузили друг друга прямо на улице

В городском парке произошла стычка двух девушек. Юные дамы принялись мутузить друг друга прямо на улице – на глазах у удивленных посетителей парка. Агрессивно настроенных девушек быстро разняли проходящие мимо парни. Очевидцы успели снять драку на видео и опубликовали ролик в соцсети “ВКонтакте” в паблике “Происшествия Ноябрьск”.

Как пишет URA.RU, пользователи Сети принялись комментировать драку и строить догадки о том, что могло стать причиной конфликта. Кто-то предположил, что девушки просто не поделили парня. Другие комментаторы пристыдили участниц драки, которые повели себя хуже, чем какие-нибудь развязные мужики.