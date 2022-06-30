“Секс”: Трясущую набухшей грудью Муцениеце обласкала сочная красотка

Павел Прилучный после развода, кажется, активно занимается своей личной жизнью, ведь ему то и дело приписывают романы с очередной актрисой: сначала с Мирославой Карпович, а сейчас с Зепюр Брутян. А вот его экс-жену Агату Муцениеце в компании мужчин не замечали, а что происходит в ее личной жизни, не знает никто.

Зато поклонники частенько наблюдают пикантные фотографии в ее микроблоге. То она выкладывает снимки с набухшими сосками, то кадры с откровенной фотосессии… Накануне актриса порадовала фанатов результатами очередной съемки. Фотографировалась звезда театра и кино не одна, а с коллегой по творческому цеху Натальей Земцовой.

Подруги примерили на себя образ Синди Кроуфорд и прогулялись по городу под объективом камеры в белых топиках и дениме. Кофточка, к слову, сильно облегала набухшую грудь Агаты Муцениеце, которой она, очевидно, трясла, бегая по улицам Москвы. Да, и ее партнерша выглядела не хуже, представ перед публикой сочной красоткой с глубоким декольте.

Судя по всему, девушки – не просто коллеги по творческому цеху. Создается впечатление, что их действительно связывает тесная дружба. Иначе как объяснить тот факт, что Наташа Земцова обласкала трогательными словами Агату Муцениеце? “Ну пушка, бомба. Люблю тебя”, – написала под постом звезды “Закрытой школы” ее подруга.

Поклонников актрисы восхитили новые фотографии, поэтому они осыпали звезду и ее партнершу комплиментами. “Секс. Крутая съемка. Красотки”, – оставили комментарии под публикацией Агаты Муцениеце пользователи.