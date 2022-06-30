Мнение: Основные факторы

Минэкономразвития: основными факторами снижения ВВП РФ остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.

В ведомстве отметили, что снижение ВВП РФ в мае углубилось до 4,3% с 2,8% в апреле.

Вчера же были опубликованы данные, что реальные зарплаты уменьшились в зависимости от отраслей от 4-5 процентов до более чем десяти. При этом одна из худших ситуаций – в бюджетной сфере. Несмотря на номинальный рост зарплат, он значительно отстает от инфляции.

Логично, что в складывающихся условиях люди затягивают пояса, снижают потребление, что само по себе угнетающе действует на экономику, вынуждая сокращать производство, а значит – производитель будет вынужден компенсировать его падение «сжатием» зарплат и ростом цен. Замкнутый круг, и пока не понятно, когда этот процесс не то что остановится, а даже замедлится.

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