На запах: идеальные платья для женщин с пышными формами

Нередко девушкам с пышным формами трудно подобрать себе модный наряд. Но это вовсе не повод облачаться в бесформенные балахоны. Вот несколько простых и стильных идей для тех, кто хочет подчеркнуть все прелести своей фигуры. Романтичные цветочные миди, роскошные вечерние, игривые мини и повседневные модели – выбор очень велик. Каждая женщина отыщет вариант на свой вкус и размер.

Платья на запах

Модели с запахом на любой фигуре сидят идеально, при этом они скрывают недостатки и выделяют все достоинства. Выберите летний вариант из полупрозрачной ткани, сочетайте его с изящными туфлями. Осенью можно надеть поверх элегантное пальто. Также допустимо надевать такое платье с грубыми ботинками и кожаной курткой со спущенными плечами.

Черное платье с запахом будет выглядеть стильно. Выбирайте модели с нейтральным принтом, с акцентом на талии и шее. Такое платье уместно надевать с кожаными сапогами, ботинками, туфлями и лоферами. Поверх можно даже накинуть пиджак мужского покроя или оверсайз-пальто.

Платье-рубашка

Это лучший вариант на каждый день. Выходите в таком платье на вечеринку, отправляйтесь на работу, в театр, на свидание. Выберите, например, модель с V-образным вырезом. Он удлиняет шею и делает фигуру визуально более гармоничной. Тонкий ремешок замените более объемным, чтобы сделать на талии четкий акцент. Модель рубашечного кроя из легкой вискозы также будет отличным выбором.

В горошек

Модели макси в горошек на полных девушках всегда смотрятся идеально. При помощи правильных аксессуаров наряд можно стилизовать на все случаи жизни. Например, дополните его небольшим фактурным клатчем, туфлями-лодочками и крупными серьгами для похода в театр. Добавьте объемный ободок, изящный кулон и остроносые ботильоны для выхода на встречу с друзьями. Белое платье в черный горох с рукавами-фонариками станет самым романтичным вариантом для свиданий.

Трикотажные

Воротник в стиле поло на трикотажном платье — это тренд нынешнего сезона. Наденьте его с белыми кроссовками и джинсовой объемной курткой. Чтобы добавить образу немного шика, замените кроссовки на классические босоножки, а куртку — на удлиненный блейзер. Яркая сумка и массивная цепь на шее удачно дополнят ансамбль.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Вечерние

Стильное длинное платье будет идеальным вариантом для вечернего выхода. Драпировки и пикантный вырез сделают наряд шикарным, соблазнительным. Дополните образ крупными блестящими серьгами в стразах, стильным клатчем и туфлями-лодочками. Хотите чего-то легкого? Благородный изумрудный цвет, струящаяся ткань, V-образный вырез и крой на запах — в таком платье вы будете королевой вечера!

Наряд лучше сочетать с блестящими туфлями и массивными серьгами. Обратите особое внимание на модели платьев с плиссировкой. Они роскошны, элегантны и в то же время просты. Нежное платье в пол, дополненное аккуратными серебристыми украшениями, подойдет для свадьбы друзей или для выпускного вечера.

На лето

Модель с квадратным вырезом из струящейся ткани будет прекрасно смотреться с любой летней обувью. Так будут скрыты все недостатки фигуры в области живота и бедер. Модели с ярусной юбкой сейчас наиболее популярны. Выберите модель миди в универсальном белом цвете, вырез лучше подбирать квадратный или V-образный. Носите платье с яркими босоножками и пестрой косынкой, сандалиями и соломенной шляпой, вьетнамками на толстой подошве и панамой.

Еще один вариант для полной женщины — модели платьев в клетку виши. Это очень актуальный принт, который органично вписывается в летний гардероб. С его помощью легко сформировать романтичные и модные образы. Надевайте платье с белыми кроссовками, с минималистичными шлепанцами, с яркими мюлями. V-образный вырез удлинит шею, крой подчеркнет талию, а длина миди скроет проблемные зоны.