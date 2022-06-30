Скандалы: Убийство или месть из ревности

Почему в Подмосковье погибла семья миллионера Евгения Паланта

О странной гибели супругов Евгения и Ольги Палант стало известно только в ночь на вторник, хотя их тела нашли ещё накануне вечером в Заречье в ЖК «12 месяцев», дом 4. Этот район считается элитным, поэтому новость о кровавом убийстве здесь вызвала шок. Тела обнаружила дочь Палантов Полина, которая забила тревогу после того, как родители перестали выходить на связь. Она примчалась к ним домой в Заречье, но на звонки по телефону и в дверь по-прежнему никто не отвечал.

Тогда дочь вызвала полицию. В районе шести вечера дверь квартиры была вскрыта. Интересно, что накануне гибели родителей — 26 июня — Полина отпраздновала своё двадцатилетие.

В Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России по Московской области сообщили Лайфу, что у мужчины обнаружено множество ножевых ран, а у женщины — смертельное ранение в области груди, а также резаная рана шеи и левой руки. Также следователи отметили, что дверь в квартире была закрыта изнутри ключами. Пока отрабатывается версия, что один супруг убил другого, а затем свёл счёты с жизнью.

По предварительной версии, Ольга Палант могла убить мужа из-за ревности, а после совершила суицид. Пара поженилась в 1993 году. Отрабатываются и другие версии, связанные с личной жизнью, окружением и бизнесом Евгения Паланта.

Следователи изъяли предполагаемое орудие убийства — кухонный нож, ключи и другие предметы, а также сделали смывы. В настоящее время по делу назначен ряд судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.

Кто такой Евгений Палант?

Евгений Палант родился в Абхазии в 1974 году, имел российское гражданство и был прописан в Москве на улице Дунаевского, 7. В 2006 году стал кандидатом наук, защитив диссертацию на тему «Разработка методического обеспечения управления мотивацией труда работников организаций связи».

Палант был членом наблюдательного совета абхазского сотового оператора «А-Мобайл». По словам руководителя компании Бориса Барцица, Палант поддерживал развитие русской культуры в Абхазии, в частности финансово помогал Государственному русскому театру драмы имени Ф. Искандера (Русдрам) в Сухуме.

— Это невосполнимая, страшная, невозможная потеря, — так отреагировал на смерть Паланта директор театра Ираклий Хинтба.

Палант был членом иудейской общины Москвы. Являлся активным сторонником вакцинации от ковида и даже был донором антител. Очень любил театр и горные лыжи. Эти его увлечения, судя по соцсетям погибшего, разделяли его жена Ольга и дочь Полина. У супруги нет своего бизнеса, раньше она была миноритарием в нескольких связанных с мужем компаниях.

По данным Лайфа, в начале нулевых Палант работал в ЗАО «Сибур Балтия» (Литва) — «дочке» крупного нефтехимического холдинга России.

Согласно базе СПАРК, Паланту принадлежит 33,3% ООО «ИК Инсталсайт», которая строит в России объекты связи, её выручка около 60 миллионов в год. Также у бизнесмена есть доля в 57,14% в компании ЮМТ, занимающейся созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. В обеих компаниях совладельцем является также некий 41-летний Сергей Глембоцкий.

Палант не высказывался по поводу спецоперации России на Украине, однако в прошлом году посетил Крым, о чём отчитался в своих соцсетях. У бизнесмена в собственности были автомобиль «Мерседес-Бенц S500» и две квартиры — в Заречье и на улице Дунаевского в Москве.

Это не первая загадочная смерть российских топ-менеджеров за последнее время. Десять дней назад в подмосковном особняке нашли погибшим одного из экс-руководителей нефтяной компании Urals Energy Алексея Огарёва. До этого погибли сами или вместе с семьями ещё шесть высокопоставленных управленцев.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”