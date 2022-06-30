Стало известно, как люди определяют размер порций

Эксперты провели эксперимент с участием добровольцев. Они хотели выяснить, могут ли люди в зависимости от калорийности еды контролировать размер порций.

Участникам предлагали разные блюда. Оказалось, что по мере увеличения калорийности добровольцы брали все меньшие порции. Например, салата по количеству они съедали больше, чем мясных закусок. Это подтверждает, что человек обладает неосознанным механизмом определения калорийности продуктов с целью контроля порций.

Кстати, у людей, которые часто передают, данный механизм нарушен из-за проблем в работе мозга, поэтому они не могут трезво оценивать количество съеденного.