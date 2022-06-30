 

Стало известно, как люди определяют размер порций

30.06.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты провели эксперимент с участием добровольцев. Они хотели выяснить, могут ли люди в зависимости от калорийности еды контролировать размер порций.

Участникам предлагали разные блюда. Оказалось, что по мере увеличения калорийности добровольцы брали все меньшие порции. Например, салата по количеству они съедали больше, чем мясных закусок. Это подтверждает, что человек обладает неосознанным механизмом определения калорийности продуктов с целью контроля порций.

Кстати, у людей, которые часто передают, данный механизм нарушен из-за проблем в работе мозга, поэтому они не могут трезво оценивать количество съеденного.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Турция сняла эмбарго на поставки на поясов шахидов в Палестину

10.03.22 / Великий пост могут продлить до снятия санкций

01.02.21 / Падающие с неба НЛО наблюдали в Денвере

17.05.21 / Наш любимый “Пятый элемент”: в декабре Милла Йовович отметила 45 лет. С кем встречается, сколько детей и денег у актрисы к юбилею

16.02.22 / Посол в разнос

25.06.20 / Обошел холм и бесследно исчез: Случай с пропажей компьютерщика в Большом Каньоне

28.04.21 / Участник шоу “Маска” Стас Пьеха: “Я годы лелеял мечту, что когда-нибудь буду петь не попсу”

01.01.22 / Как лечить похмелье, чтобы не стало хуже

11.12.21 / «Никогда еще современное искусство не было таким теплым»

27.05.21 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поздравили сына с первым днем рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика