Минцифры обещает вернуть 2007-й уже к осени

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций анонсировало «возвращение 2007-го» уже этой осенью.

Речь идёт о скорости мобильного и домашнего интернета, которая может значительно упасть на фоне временных трудностей с закупкой иностранного оборудования.

– В этом году сентябрь горит как никогда ярко, но только медленно – к осени скорость домашнего интернета может упасть буквально до уровня 2007 года. Что же касается мобильного интернета, изменения будут не такими значительными, но тоже весьма ощутимыми, – говорится в пресс-релизе ведомства.

Чиновники пообещали, что пропускная способность сети ухудшится не навсегда. Как только недружественные страны осознают свою ошибку и снимут санкции, скорость удастся вернуть до прежних значений. А пока этого не случилось, можно воспользоваться лайфхаками от Минцифры – сайты вновь будут открываться быстро, если отключить изображения и плагин Adobe Flash.

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