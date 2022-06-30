 

Пескова спросили о выводе гарнизона со Змеиного

30.06.2022, 13:03, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно вывода гарнизона с острова Змеиный, вопрос он переадресовал в Минобороны.

У него поинтересовались, не опасаются ли в Кремле, что Запад истолкует вывод гарнизона как успех украинской стороны. «Это вопрос к военным», – передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, в Минобороны в четверг сообщили, что Вооруженные силы РФ вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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