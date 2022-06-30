“Держат в заложниках”: Найдено безжизненное связанное тело Валерии

Певица в последнее время частенько пугает публику. Недавно в ее микроблоге появилось видео, на котором запечатлено довольно жесткое падение артистки прямо на сцене. Она откровенно призналась, что сильно разбила колени. Собственно, это ошарашило народ, который принялся переживать за здоровье Валерии.

А на этот раз пользовали нашли в социальных кажущееся безжизненным тело супруги Иосифа Пригожина со связанными ступнями. Более того, артистка лежит лицом в пол, а ее ноги скрючены в позе лотоса, что точно не каждому человеку удалось бы сделать. “Если Вас держат в заложниках, подайте знак. Кто ноги связал?” – написали взволнованные поклонники под новой публикацией певицы.

Как оказалось, все с Валерией хорошо: она просто-напросто занималась утром йогой, а ее тело кажется безжизненным, потому что она увлечена процессом и лежит, не шевелясь. Судя по всему, недавнее падение на сцене не слишком сильно отразилось на здоровье певицы, раз она может выполнять такие сложные упражнения. “Как видите, все прекрасно”, – ответила на вопрос о своем самочувствии певица.

Поступок артистки вызвал у поклонников восхищение! Ее буквально забросали комплиментами, восхваляющими ее тягу к здоровому образу жизни и стремлению открывать для себя что-то новое и не всегда легкое.