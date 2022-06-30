 

Мнение: Товарная яма

30.06.2022, 12:45, Разное
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На 75% зависящая от импорта потребительских товаров, на 55% — от импорта лекарств и занимающая меньше 1% на мировом рынке ноу-хау и изобретений, российская экономика после начала "спец-операции" оказалась в сильнейшей торговой изоляции. Падение импорта по сравнению с февралем в низшей точке достигало 50%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду на съезде РСПП.

При этом надежды «Китай нам поможет» как-то пока мало согласуются с тем, что происходит на самом деле. Китайские корпорации встроены в глобальную экономику, а потому совершенно не горят желанием рисковать бизнесом, приходя на освободившийся российский рынок, который усыхает до африканских показателей. Вот и сегодня пришло сообщение о том, что корпорация Honor тихо и без объявления боевых действий сворачивает свое присутствие в России. Китайский автопром не рвется заместить выпавшие поставки из Европы. Торговля с Китаем заметно «сереет», переходя на полу-контрабандные схемы.

Та же история и с другими странами — Индией, к примеру. По факту, Россия оказывается в иракском сюжете «Нефть в обмен на продовольствие», причем в гораздо более жестком исполнении. Нюанс еще и в том, что падение от относительно нормальной (ну, насколько это вообще можно назвать нормой» жизни в катастрофический сценарий происходит очень быстро, что само по себе чрезвычайно болезненно. Люди не успевают приспосабливаться к происходящим изменениям, ни психологически, ни организационно. И не только люди — структуры тоже запаздывают с реакцией, так как слишком динамичным является сам полет в пропасть.

Власть, конечно, натужно рассказывает про текущие успехи и сияющие перспективы, но либо она привычно лжет, либо сама перестала хоть как-то адекватно воспринимать происходящее. Вполне возможно, что то и другое вместе.

Источник: Эль Мюрид



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