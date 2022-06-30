Отключить автопилот и быть в настоящем моменте: как модная тенденция замедления жизни может сделать нас счастливее

Из-за стремительного ритма жизни многим становится все труднее наслаждаться ею. Мы хотим потренироваться, пообедать с другом, быть в курсе новостей в социальных сетях, освоить новое хобби, а ведь еще, помимо этого, нужно сохранять баланс между работой и семейными обязательствами.

Примечательно, что поисковые запросы на YouTube с фразой «медленная жизнь» в последние годы увеличились на 400%! Кажется, люди начинают понимать, что у них нет иного выбора, кроме как “притормозить”, или двигаться немного медленнее. В чем польза подобного подхода?

Объяснение

Используя более медленный темп жизни, противоречащий современной культуре суеты, вы фокусируетесь на том, чтобы делать вещи лучше, а не быстрее. Модная тенденция замедления жизни побуждает отключить автопилот и быть в настоящем моменте.

Замедление жизни – не новая концепция, как может показаться. «Я думаю, что многие из нас неправильно относятся ко времени как к ресурсу. Нам кажется, что это ограниченный ресурс, и вот, мы, словно малыши-цыплята, просто скользим по поверхности своей суетливой жизни.

Однако жизнь – это не гонка, в которой нужно поскорее прийти к финишу, а серия моментов, в течение которых вы можете наслаждаться фактом своего существования», – объясняет Карл Оноре, лицензированный психоаналитик.

Польза

Может ли замедление жизни сделать нас лучше и счастливее? 28-летняя Бет из Уилтшира (графство на юге Англии) делится: «Однажды, находясь в лондонском метро и чувствуя себя выгоревшей, я смотрела на усталые лица людей вокруг меня и думала: неужели это и есть лучший образ жизни? Вскоре я начала изучать концепцию замедления как способ разгадать извечную загадку баланса между работой и личной жизнью.

От выключения экранов и выхода на природу до возни в саду и приготовления еды из сезонных продуктов – неторопливая жизнь побуждает меня направлять свою энергию на полезные дела, а не на многозадачность. Я также стараюсь делать то, что я называю «моментами замедления»: это паузы в течение дня, чтобы отдышаться и отойти от ощущения, что ты всегда на связи. Это может быть короткая прогулка, чашка чая вдали от рабочего стола или просто минутка медитации».

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29-летняя Ники также решила последовать ее примеру. Девушка делится: «Когда я впервые услышала о модной тенденции замедления жизни, я подумала, что это никак не сработает в нашем современном обществе. Но я обнаружила, что все ключ к успеху – простота и баланс.

Вместо того чтобы перегружать или чрезмерно усложнять свой день, я делаю свой распорядок простым и планирую только то, что мне нравится, помимо работы. Тенденция замедления жизни заключается в том, чтобы наслаждаться моментами и максимально использовать то, что у вас есть».

Дополнительно

Если вы не знаете, как начать жить медленнее, у Оноре есть несколько практических советов. По словам специалиста, выделите время на спокойное и неторопливое размышление. Отключите все уведомления, найдите тихое место и сосредоточьте свои мысли на текущей проблеме или на более важных стратегических вопросах.

Карл продолжает: “В течение дня останавливайтесь и спрашивайте себя, не кажется ли вам, что вы делаете что-то слишком быстро. Если ответ положительный, сделайте несколько глубоких вдохов и уделите задаче столько времени, сколько необходимо.

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Наконец, найдите подходящий “ритуал” и внедрите его в свое ежедневное расписание. Это может быть чтение любимой книги, йога, садоводство, кулинария, рисование или что-то еще, что отвлечет вас от суеты и поможет наслаждаться жизнью”.

Итог

Помните, что замедление жизни вовсе не предусматривает обязательный отказ от всех технологий и жизнь в лесу. Медленная жизнь — это образ мышления, который вы можете принять независимо от того, живете ли вы в городе или в сельской местности. Эта тенденция не противоречит успеху или продуктивности.

Скорее речь идет о том, чтобы жить в соответствии с вашим собственным представлением об успехе и расставлять приоритеты в том, что для вас наиболее важно.