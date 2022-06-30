Удлиненная стрижка пикси — идеальный вариант для обладательниц круглой формы лица: 10 примеров с фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Обладательницам полных лиц крайне важно подбирать прическу, которая зрительно делает форму стройней. И с этой задачей отлично справляется модная стрижка – удлиненная пикси. И дальше вы найдете несколько вариантов этой стильной прически.
Асимметричная стрижка пикси
Асимметричная пикси имеет множество вариантов. Но обладательницам полного лица лучше выбирать прическу с прямым срезом.
Пикси с начесом
Такая стрижка не только скрывает недостатки полного лица, но и подчеркивает индивидуальность и стиль своей обладательницы.
Стрижка пикси-каре с асимметричной челкой
Эта уникальная стрижка пикси-каре отлично отвлекает внимание от двойного подбородка, и делает даже сильно полное лица более стройным.
Удлиненная пикси с взъерошенными слоями
Удлиненная пикси, как на главном фото, – это отличный выбор для стильной и смелой женщины.
Пикси-боб с тонкой челкой
Короткая стрижка пикси в сочетании с тонкой челкой идеально скрывает мягкую линию подбородка. А длинные слои на макушке придают дополнительный объем волосам.
Оригинальная пикси с ирокезом
Дамам, которые ищут удлиненную пикси, но хотят придать ей пикантности, обязательно стоит рассмотреть вариант стрижки с ирокезом.
Пикси с пышной челкой
Этот вариант стрижки выглядит максимально нежным и женственным.
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Пикси-кефаль для полного лица
Пикси-кефаль зрительно удлиняет полную форму лица, делая его более овальным.
Пикси с подрезом
Пикси с подрезом идеально подойдет женщине с круглым лицом старше 50 лет. Она отлично скрывает недостатки внешности и заметно омолаживает образ. При этом стрижка проста в уходе и укладке.
Пикси с текстурированным кроем
Эта дерзкая стрижка пикси состоит из множества слоев, коротких сзади и длинных спереди. Благодаря этому прическа отлично вытягивает полную форму лица, делая ее более стройной и овальной.
Смотреть комментарии → Комментариев нет