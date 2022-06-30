 

Удлиненная стрижка пикси — идеальный вариант для обладательниц круглой формы лица: 10 примеров с фото

30.06.2022, 12:42, Разное
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Обладательницам полных лиц крайне важно подбирать прическу, которая зрительно делает форму стройней. И с этой задачей отлично справляется модная стрижка – удлиненная пикси. И дальше вы найдете несколько вариантов этой стильной прически.

Асимметричная стрижка пикси

Асимметричная пикси имеет множество вариантов. Но обладательницам полного лица лучше выбирать прическу с прямым срезом.

Пикси с начесом

Такая стрижка не только скрывает недостатки полного лица, но и подчеркивает индивидуальность и стиль своей обладательницы.

Стрижка пикси-каре с асимметричной челкой

Эта уникальная стрижка пикси-каре отлично отвлекает внимание от двойного подбородка, и делает даже сильно полное лица более стройным.

Удлиненная пикси с взъерошенными слоями

Удлиненная пикси, как на главном фото, – это отличный выбор для стильной и смелой женщины.

Пикси-боб с тонкой челкой

Короткая стрижка пикси в сочетании с тонкой челкой идеально скрывает мягкую линию подбородка. А длинные слои на макушке придают дополнительный объем волосам.

Оригинальная пикси с ирокезом

Дамам, которые ищут удлиненную пикси, но хотят придать ей пикантности, обязательно стоит рассмотреть вариант стрижки с ирокезом.

Пикси с пышной челкой

Этот вариант стрижки выглядит максимально нежным и женственным.

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Пикси-кефаль для полного лица

Пикси-кефаль зрительно удлиняет полную форму лица, делая его более овальным.

Пикси с подрезом

Пикси с подрезом идеально подойдет женщине с круглым лицом старше 50 лет. Она отлично скрывает недостатки внешности и заметно омолаживает образ. При этом стрижка проста в уходе и укладке.

Пикси с текстурированным кроем

Эта дерзкая стрижка пикси состоит из множества слоев, коротких сзади и длинных спереди. Благодаря этому прическа отлично вытягивает полную форму лица, делая ее более стройной и овальной.



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