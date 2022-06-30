 

WSJ – США резко нарастят военное присутствие в Европе, дабы «обезопасить восточные рубежи»

30.06.2022, 12:33, Разное
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Вашингтон принял решение значительно увеличить свой военный контингент в Европе, пишет The Wall Street Journal. Как разъясняется в материале издания, США не только развернут дополнительную технику в ряде стран, но и впервые перейдут от ротаций к постоянному базированию в бывшем соцлагере — в Польше появится штаб американских вооружённых сил.


AP

Президент США Джо Байден на открытии саммита НАТО в Мадриде объявил о том, что Вашингтон инициирует самое масштабное за несколько десятилетий наращивание своего военного присутствия в Европе, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Америка дополнительно увеличит свой контингент на европейском континенте и развернёт ещё больше военной техники в странах альянса. Среди перечисленных Байденом мер — усиление ротационных сил, присутствующих в Румынии и Прибалтике, а также создание базы на территории Польши, где разместится постоянный штаб американской армии и ещё несколько подразделений. Как напоминает корреспондент WSJ, в странах бывшего соцблока США до сих пор размещали свои войска исключительно на ротационной основе без постоянной дислокации. 

Кроме того, Вашингтон планирует отправить в Испанию дополнительные эсминцы, в Италию — батарею комплексов ПВО ближнего действия, а в Великобританию — две эскадрильи новейших многоцелевых истребителей F-35, перечисляет журналист WSJ. По словам чиновников администрации Байдена, Румыния получит от Америки дополнительную бригадную боевую группу, что позволит «укрепить безопасность восточных рубежей». Также сообщается, что будут увеличены контингенты бронетанковых войск, сил ПВО и спецназа, присутствующие на ротационной основе в Прибалтике. 

Согласно официальному заявлению Белого дома, Минобороны США увеличит число военнослужащих, дислоцированных в Германии, на 600 человек, дабы укрепить противовоздушную оборону альянса, говорится в материале WSJ. 

По данным газеты, в настоящий момент общая численность американских военнослужащих, присутствующих в Европе, составляет 100 тыс. человек, включая 10 тыс. в Польше. Насколько вырастет контингент в результате принятых Байденом мер, откуда будут переброшены дополнительные силы и как они впишутся в общее повышение боеготовности сил НАТО, в Белом доме пока не уточняют, пишет издание.



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