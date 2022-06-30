 

Представитель России при ОБСЕ объяснил цель фейка в Кременчуге

30.06.2022, 12:20, Новости дня
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Фейк с инцидентом в Кременчуге задумывался Киевом накануне международных мероприятий, чтобы «выбить» больше вооружений от Запада, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Это фейк, который, конечно, задумывался накануне международных мероприятий, с тем чтобы выбить как можно большего солидарного ответа от Запада, а самое главное – вооружений», – передает ТАСС его слова на телеканале «Россия-24».

Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы РФ якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».

Минобороны официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС РФ нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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