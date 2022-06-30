Суд арестовал подозреваемых в хищении земель Алабинского полигона у Минобороны

Арестованы подозреваемые в хищении земель Минобороны, включая Алабинский полигон в Московской области, общая сумма хищений составляет 1 млрд рублей, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении бывшего руководителя ФГУ «Ватутинская квартирно-эксплуатационная часть Минобороны России» Валерия Майбороды, учредителя ООО «БДМ-строй» Сергея Бородина, бывшего военного топографа Александра Дзюбы и пенсионера Юрия Родина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа. Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

По материалам дела, оглашенных на заседании по аресту Майбороды, расследование ведет Главное военно-следственное управление СК РФ в отношении должностных лиц Минобороны, сотрудников регистрационно-учетных органов, членов садовых товариществ и неустановленных лиц.

Согласно версии следствия, Бородин и Майборода, а также другие подозреваемые создали преступную группу для присвоения земель Минобороны в Наро-Фоминском и Одинцовском районах Московской области, в поселении Десеновское в Новой Москве.

«Общая площадь похищенных земель составляет более 45 гектар. Ущерб от действий злоумышленников составляет более 1 млрд рублей», – указывается в деле.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в числе земель, которые следствие считает похищенными – часть Алабинского военного полигона.

«По версии следствия, земли были выведены из собственности оборонного ведомства с помощью решений судов в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись, в том числе на подставных лиц», – указал он.

Оперативное сопровождение дела осуществляет ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

На заседании адвокат Майбороды Сергей Клюжев настаивал, чтобы его клиента не отправляли под стражу. «Ходатайство об аресте моего подзащитного построено на основании предположений и материалов оперативно-разыскных мероприятий, которые не могут служить доказательством по делу. Поэтому для заключения Майюбороды под стражу недостаточно оснований», – говорил адвокат.

Представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков отмечал, что в деле есть весомые доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению. «В ходатайстве, представленном следствием, есть именно доказательства: документы, показания свидетелей, подтверждающие необходимость избрания Майбороде и другим фигурантам дела меры пресечения именно в виде заключения под стражу», – говорил он.

В феврале в Московском гарнизонном военном суде был вынесен приговор бывшему руководителю первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину по делу о хищении 1,6 млрд рублей.

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