 

В Челябинске создали аналог Apple Watch

30.06.2022, 12:20, Новости дня
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Челябинская «Нейротехнолоджи» объявила о создании аналога умных часов Apple Watch, применяемых для пациентов, они позволяют измерять медицинские показатели, сообщили в компании.

«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», – сообщил основатель ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов Ura.ru.

Глава компании пояснил, что их прибор лучше по качеству измерения показателей, чем фитнес-трекеры и умные часы других производителей.

Все дело в сенсорах, которые используются в браслете – в челябинском аппарате применяются профессиональные сенсоры, а не любительские. В компании заявляют, что прибор очень точно измеряет показатели, что позволяет его называть мини-лабораторией.

Напомним, в начале марта Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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