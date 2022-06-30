В Челябинске создали аналог Apple Watch
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Челябинская «Нейротехнолоджи» объявила о создании аналога умных часов Apple Watch, применяемых для пациентов, они позволяют измерять медицинские показатели, сообщили в компании.
«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», – сообщил основатель ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов Ura.ru.
Глава компании пояснил, что их прибор лучше по качеству измерения показателей, чем фитнес-трекеры и умные часы других производителей.
Все дело в сенсорах, которые используются в браслете – в челябинском аппарате применяются профессиональные сенсоры, а не любительские. В компании заявляют, что прибор очень точно измеряет показатели, что позволяет его называть мини-лабораторией.
Напомним, в начале марта Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.
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