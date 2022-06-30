 

Глобальное потепление связали с насилием в отношении женщин

30.06.2022, 12:15, Разное
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Специалисты заявили, что глобальное потепление связано с насилием в отношении женщин и гендерных меньшинств. Исследования проводили научные сотрудники Кембриджского университета.

Эксперты заявили, что изменение климата само по себе не влияет на отношение к женщинам или гендерным меньшинствам, но усугубляет уже накопленный негатив. Глобальное потепление ведет к экономической нестабильности, стрессу и прочим факторам, поражающим насилие.

Всплески же насилия несут крайне негативные последствия, включая нежелательные беременности, развитие психических расстройств и распространение инфекционных заболеваний.



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