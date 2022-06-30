Социолог Шугалей указал на проблему сохранения ОКН В Петербурге

Социолог и общественный деятель Максим Шугалей акцентировал внимание на сохранности исторических зданий Северной столице. По мнению активиста, ОКН разрушаются из-за некомпетентности и безразличия чиновников.

В рамках вручения премии «Комсомольской правды» «Медиаперсона года» Шугалей призвал собравшихся обратить внимание на проблему сохранности исторической застройки в городе.

«Одна из причин — в том, что современный Петербург управляется кругом необразованных лиц, которые сильны лишь в аппаратной игре и используют положение в собственных целях. Эта кучка опытных аппаратчиков делает все, чтобы остаться на плаву, а угрозу им представляют люди, желающие развивать город», – высказался Шугалей.

Примечательно, что ранее Шугалей уже неоднократно акцентировал внимание на руинизации Петербурга, в частности и в обращении к градоначальнику Северной столицы Александру Беглову. Социолог напомнил «хозяйственнику» о 2300 заброшенных исторических постройках.

Напомним, объекты культурного наследия Петербурга разрушаются на фоне бездействия местных властей. Администрация Петербурга ссылается на недостаток бюджетных средств, однако в решении проблемы можно было бы задействовать инвесторов. В городе нет эффективных программ, которые могли бы заинтересовать бизнесменов.

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