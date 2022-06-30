Мнение: Политика и язык

ПОЛИТИКА И ЯЗЫК: КИТАЙСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕПИСАТЬ НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЗАПАДА

Вслед за развитием событий на Украине, противостояние Китая с Западом всё более обостряется не только в экономической и политических сферах. В китайском обществе происходят события, которые должны в корне поменять национальное самосознание китайцев и их отношение к Западу. Правда в РФ об этом предпочитают не говорить, подспудно раскручивая идею «у Китая товарооборот с Западом в десять раз больше чем с РФ» и заполняя новостные ленты сообщениями о противостоянии Китая с США за Тайвань.

Наблюдая за событиями текущего года, трудно не согласиться с тем, что однополярному миру всё-таки приходит конец и на наших глазах происходит зарождение нового мирового порядка. И если долго искавшая компромиссы Россия всё-таки была вынуждена вступить в открытое противостояние с США, то китайское руководство всё ещё пытается найти мирный способ решения всех накопившихся в отношениях с коллективным Западом проблем. Но это лишь на дипломатическом уровне. Судя по настроениям в обществе, в стране зарождаются процессы, которые, возможно, повлияют на то, как Китай будут выстраивать отношения с Западом в недалёком будущем.

Напряженность в отношениях с США, как главной западной державой, стала заметна ещё в 2018 году, когда администрация Трампа ввела санкции против технологического гиганта «Хуавэй». Тогда действия американского президента вызвали волну возмущения, логично приведшую к подъёму патриотизма и небывалому за последние сорок лет сплочению китайского общества. Дело дошло до того, что в народе главу недружественного государства начали в шутку называть Трампом-Объединителем Китая, имея в виду его действия, заставившие сплотиться всех граждан страны. Но тогда патриотический накал перерос в «кичливое пустозвонство», с подачи СМИ вскружившее головы простым гражданам до такой степени, что в январе 2021 года сетевому изданию центральной газеты «Жэньминь Жибао» пришлось выступить с критикой «напыщенной и высокомерной манеры письма» многих сетевых изданий и блогерских публикаций. Статьи, критикующие шапкозакидательство, высокомерие и популистские настроения некоторых журналистов и блогеров, похоже, возымели толк: крикливых заголовков и бравурных статей стало меньше. Шапкозакидательство сошло на нет и уступило место традиционному прагматизму и переосмыслению истории отношений Китая с европейскими державами, наследие которых, как считают многие интеллектуалы, можно и поныне найти в современном китайском языке.

Например, публицист Сыма Нань, ссылаясь на публикации известного учёного-математика, выступающего в социальных сетях под псевдонимом Шаньжэнь Ачжи, говорит о том, что колониальное и полуколониальное прошлое Китая отразилось в том, как в современном китайском языке называют некоторые страны Запада. В своём недавнем видеоролике, размещённом в китайских соцсетях, Сыма Нань, рассуждая об истории Китая, указывает на то, что «однажды китайцы дали слабину, прогнулись под давлением Запада и сознательно или бессознательно начали превозносить заморских угнетателей» и подбирать семантически положительные иероглифы для наименования стран-завоевателей. Не вдаваясь в иероглифику и фонетические особенности китайского языка, поясним, что, например, два иероглифа, которыми записывают США, переводятся как «Прекрасное государство», Англия – «Выдающееся государство», Франция – «Государство Законности», Германия, соответственно, – «Государство добродетели». Благозвучные наименования некоторых европейских держав и США, подчинивших однажды себе дряхлеющий императорский Китай, отразились на сознании китайцев.

Как считает Шаньжэнь Ачжи, Англию, навязавшую Китаю торговлю опиумом, назвали Выдающейся, а нужно бы называть Опиумной, оставив звучание, лишь поменять иероглиф. Добродетельную Германию переименовать в Страну Ножей, исходя из преступлений, совершённых «усатым художником» в середине ХХ века. Необходимо отбросить неверно приписанную «законность» французской государственности, ещё совсем недавно участвовавшей в бомбёжках Ливии, Ирака и Югославии, и присвоить ей омонимичный иероглиф «фу» – имеющий эмоционально окрашенное отрицательное значение.

«Американскую государственность, построенную на землях, отобранных у коренного населения, тоже неплохо бы начать писать по-другому», – рассуждает Сыма Нань, подвергающий сомнению «прекрасность» американской истории и добродетели всей западной цивилизации. Конечно, сказанное выше трудно для понимания не искушённому в премудростях китайской иероглифики иностранцу, но для китайцев всё это имеет глубокие смыслы, т. е., говоря более понятным нам языком – "как вы лодку назовёте – так она и поплывёт" – за сменой названий некоторых стран Европы и США может последовать переоценка китайцами всей западной цивилизации.

Начиная с середины XIX века, с поражением в Опиумных войнах Китай оказался под политической, экономической, а следовательно, и культурной зависимостью от Запада. Глобальные изменения на политической карте мира в конце XX века расширили экономические связи Китая с Западом, но опять заставили его лавировать политически. Всё это, вкупе с возросшей мобильностью населения и с появлением интернета, к началу нынешнего века лишь усилило чужеродное влияние на культуру Китая, что, похоже, с недавнего времени начало вызывать открытое беспокойство думающих и патриотично настроенных людей. Примеров того, что в Китае происходит переоценка ценностей и чистка национальной культуры от чужеродного – много.

В конце мая в китайском сегменте интернета появились публикации об учебных материалах, выпущенных издательством "Народное образование" в 2013 году и многократно переиздававшихся в последующие годы. Учебники по родной речи, которыми пользовались китайские школьники в течение почти 10 лет, оказывается, содержат массу «идеологических диверсий», если кратко: у детей с азиатским обличием на картинах учебников имеются явные признаки синдрома Дауна, белокурые же дети веселы, краснощёки, одеты красиво и опрятно. В текстах учебников у положительных героев иностранные имена, а плохих детишек зовут китайскими именами. Геройские поступки совершаются в историях, произошедших на Западе, а всё плохое даёт явные отсылки к Китаю и т. д. Как считают многие, скандал с «вредоносными учебниками» — это проявление острой борьбы между враждующими силами в самом Китае и заграничными силами, заинтересованными в смене власти в стране.

После надлежащего расследования учебники, конечно же, заменят, но пока трудно сказать, есть ли будущее у предложений по переименованию некоторых стран Запада, выдвигаемых китайскими интеллектуалами. Но и разговоры о переименовании, и скандал с учебниками родной речи — всё это отражает определённые настроения думающей, а следовательно, пассионарной части китайского общества. Наблюдая за бурными обсуждениями в интернете, можно говорить о начинающемся очищении китайцев от культурной экспансии Запада, о зарождении нового национального самосознания. Китай освобождается от политического и культурного влияния извне.

Примечательно то, что за вычетом небольших исторических периодов, в Китае нет и не было антиамериканских или антизападных настроений. К Западу китайцы всегда относились если не с подобострастием, то уж точно как к примеру для подражания. Но времена меняются. Китай, оставаясь миролюбивой державой и прагматичной нацией, заявляет о готовности развивать торгово-экономические отношения со всеми государствами мира, включая Запад. Но судя по обсуждениям в интернете, в стране всё-таки растёт количество людей, уже не желающих идти в фарватере так называемых западных ценностей и глобалистских догм, навязываемых из Вашингтона. Похоже, с началом событий на Украине уверенность Китая в необходимости проводить независимую от западных веяний культурную и образовательную политику лишь усиливается.

https://sinologist.livejournal.com/657620.html – цинк

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