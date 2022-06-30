 

Суд БРИКС по правам человека на первом же заседании приговорил истца к отсечению руки

30.06.2022, 11:32, Разное
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В Тегеране состоялось первое заседание Суда БРИКС по правам человека, который должен стать непредвзятой альтернативой не оправдавшему себя ЕСПЧ.

Абдуллу Хашогги, обратившегося в суд с иском против Саудовской Аравии, приговорили к отсечению руки.

Истец пытался в суде получить от саудовских властей компенсацию за убийство его брата, журналиста Джамаля Хашогги, в Саудовском посольстве в Турции. Однако суд, изучив его обращение, обнаружил в нём признаки таких уголовных преступлений, как оскорбление величества, клевета на страну-кандидата в БРИКС, нежелание отречься от врага народа и попытка оправдания политического преступника. Судья Чжан Дао приговорил истца к отсечению руки, а семье Хашоги был запрещён въезд в Китай и Иран.

– Кончилось время, когда продажные западные элиты под маской ЕСПЧ продвигали свои политические интересы. Теперь наступила эпоха настоящего правосудия. Пусть клеветники, иноагенты, богохульники и мыслепреступники трепещут перед ликом Фемиды, ибо дни их сочтены. Невозможно укрыться от правосудия. Мы следим за каждым ничтожеством, – прокомментировал судья своё решение.

Поскольку иск был подан дистанционно, заявителю предписано «прекратить прятаться от правосудия за спиной буржуазно-империалистических кафиров» (имеются в виду США, где он проживает) и за свой счёт прилететь в Тегеран для выполнения решения суда. В ином случае его могут объявить в международный розыск в странах БРИКС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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