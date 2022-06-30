Похоронившая любимого старика жена Петросяна предъявила набухшее пузо: Цветущая

Не так давно Татьяна Брухунова сообщила поклонникам печальную новость. Как оказалось, два года назад она похоронила своего самого любимого старика – родного отца. Супруга Евгения Петросяна призналась, что тяжело переживала этот период: на фоне стресса у нее даже стали выпадать волосы, поэтому ей пришлось стричься коротко.

Несмотря на то, что для молодой мамы это была тяжелая потеря, она смогла справиться с горем и сейчас дышит полной грудью. Тем более, унывать нет времени, ведь она наслаждается отношениями со знаменитым юмористом, а также воспитывает маленького сына. Да, и проблемы с внешностью из-за стресса улетучились. Сейчас волосы у Татьяны Брухуновой длинные и роскошные, а она не перестает восхищать поклонников своими новыми образами.

Накануне жена Евгения Петросяна опубликовала в своем микроблоге свежую фотографию и, сама того не подозревая, предъявила набухшее пузо. Дело в том, что молодая мама выбрала для выхода в свет платье с достаточно пышной юбкой, да и талию утянула ремнем. В итоге вся эта комбинация создала иллюзию большого живота.

Ну, а поклонники, кажется, этого даже не заметили и принялись осыпать кумира комплиментами.

“Как всегда стильная и цветущая. Татьяна, вы прекрасны! Платье шикарное”, – написали в комментариях под публикацией жены Евгения Петросяна пользователи.