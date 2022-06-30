“Не воровка, не шалава”: изрыгающую под водкой Кудрявцеву отхлестали до одури

К сожалению, не все могут по достоинству оценить работу телеведущей. Это стало ясно накануне, когда Лера Кудрявцева опубликовала у себя в соцсетях фрагмент со съемок нового шоу. На видео блондинка вместе со своим соведущим Вячеславом Макаровым сидит за столиком и говорит подводку к следующей песне.

“Не воровка, не шалава”. На сцене группа “Воровайки”, – весело провозгласили ведущие, после чего разразились смехом.

В комментарии к видео Вячеслав Макаров в шутку добавил, что подводка была сделана “исключительно под водкой”. Лера Кудрявцева в ответе ироничному соведущему пожаловалась на то, что народ совсем не понимает юмор и ее это бесит.

Оказалось, что многих людей возмутила их подводка и они, образно выражаясь, до одури словами отхлестали Кудрявцеву в комментариях. Подписчики обвинили звезду в том, что она изрыгает похабщину, которую раньше и услышать то было стыдно, а теперь о ней слагают песни.

“Вот это слова”, “Боже, что это было такое”, “Дожили… Здесь нет цензуры”, “Это уже дно?” – написали возмущенные “подводкой под водку” фолловеры.

К счастью, нашлись у Леры Кудрявцевой и наделенные чувством юмора поклонники, которые поспешили успокоить ведущую и посоветовали не обращать внимания на комментарии обиженных жизнью людей.