 

Мнение: Дивиденды

30.06.2022, 11:20, Разное
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Газпром отказался выплачивать дивиденды. Впрочем, большинство российских компаний в этом году принимают такие решения.

Газпром сообщил, что акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

Смысл решения на поверхности: компания ушла в штопор. Вывод средств сейчас по факту обескровит Газпром, который оказался в стратегическом тупике. Европейский рынок закрывается, поворот на восток инфраструктурно не обеспечен, технологии СПГ находятся в зачаточном состоянии, и опять же – инфраструктурно и технологически развернуть мощности по сжижений не представляется возможным, так как помимо собственно ожижающих заводов требуются танкерные мощности, которые опять же – не обеспечены российскими возможностями.

Поэтому придется действовать снова через прокладывание тысяч километров труб, а это история крайне непростая на всех этапах. Нет ни времени, ни денег.

Поэтому решение об отказе от выплат дивидендов вынужденное. Крупнейший акционер Газпрома государство в таком случае недополучит доходы бюджета, но российским гражданам не впервой спасать путинских олигархов. Какие-такие граждане, когда нужно вытаскивать из очередной ямы очередного путинского назначенца?

ПС. На фоне решения об отказе от выплат дивидендов акции Газпрома упали на 10 процентов.

Источник: Эль Мюрид



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