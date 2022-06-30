Мнение: Дивиденды

Газпром отказался выплачивать дивиденды. Впрочем, большинство российских компаний в этом году принимают такие решения.

Газпром сообщил, что акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

Смысл решения на поверхности: компания ушла в штопор. Вывод средств сейчас по факту обескровит Газпром, который оказался в стратегическом тупике. Европейский рынок закрывается, поворот на восток инфраструктурно не обеспечен, технологии СПГ находятся в зачаточном состоянии, и опять же – инфраструктурно и технологически развернуть мощности по сжижений не представляется возможным, так как помимо собственно ожижающих заводов требуются танкерные мощности, которые опять же – не обеспечены российскими возможностями.

Поэтому придется действовать снова через прокладывание тысяч километров труб, а это история крайне непростая на всех этапах. Нет ни времени, ни денег.

Поэтому решение об отказе от выплат дивидендов вынужденное. Крупнейший акционер Газпрома государство в таком случае недополучит доходы бюджета, но российским гражданам не впервой спасать путинских олигархов. Какие-такие граждане, когда нужно вытаскивать из очередной ямы очередного путинского назначенца?

ПС. На фоне решения об отказе от выплат дивидендов акции Газпрома упали на 10 процентов.

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