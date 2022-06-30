Эксперт объяснила необходимость правового регулирования онлайн-игр

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30.06.2022, 10:54, Новости дня
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Онлайн-игры в современном мире стали средством коммуникации и создания новых смыслов, а потому необходимо продумать инструмент их регулирования, сообщила газете ВЗГЛЯД член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.

«Актуальность темы регулирования онлайн игр неоспорима. Игра – это не только видеоряд или программное обеспечение, это еще и средство коммуникации, а также набор неких алгоритмов и искусственный интеллект. Во-многом видеоигры сейчас – это cоздание новых смыслов онлайн, некоего виртуального мира. И вот в этой возможности создания новых смыслов и состоит сейчас главный инструмент мягкой силы видеоигр», – отметила она в связи с недавним обсуждением на юридическом форуме темы правового регулирования соответствующего рынка.

По словам Орехович, новые смыслы в этом плане весьма множественны. Например, они могут быть экономическими, то есть нацеленными на поиск разных способов извлечения прибыли в видеоиграх, начиная от купли-продажи, заканчивая реальным инвестированием в компании метавселенных, а также использованием криптовалют в основе экономики метавселенных.

Также эксперт отметила поведенческие смыслы в игре (создание собственного аватара и личные активности) и даже политические, добавив, что при желании разработчиков развивать видеоигру в эту сторону, стоит учитывать опыт развития тех же видеоигр и тенденции создания большого количества «патриотических» видеоигр.

Резюмируя, Орехович подчеркнула, что смыслы создаются самим пользователем, но при этом очевидно, что они алгоритмизированы и лимитированы разработчиками. «Именно поэтому критически важно создать некие рамки, в которых могут действовать разработчики, развивая онлайн-игры», – сказала она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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