 

Грузовое судно «Холмогоры» прибыло в Калининград с первой партией грузов

30.06.2022, 10:54, Новости дня
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Судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.

Как сказал представитель судовладельца – начальник управления эксплуатации флота ОАО «Северное морское пароходство» Николай Суханов, в ближайшее время «Холмогоры» встанут под выгрузку.

«Ко второй половине дня закончат выгрузку, произведут погрузку, и в идеале уже вечером судно может выйти обратно в порт Бронка. Судно дошло по графику, без происшествий», – передает ТАСС слова Суханова.

Власти Калининградской области сообщали, что в первый рейс «Холмогоры» доставят металлопрокат, следующий раз судно прибудет 7 июля с партией цемента. Далее сухогруз будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Калининград раз в неделю в течение июля по расписанию.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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