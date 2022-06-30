 

Ученые предложили новый способ борьбы с раком

30.06.2022, 10:50, Разное
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Научные сотрудники Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ разработали метод борьбы с меланомой – одним из самых опасных видов рака.

Эксперименты показали, что определенная форма молекулы ДНК, которая попадает в клетки опухоли, может инициировать иммунный ответ, аналогичны реакции организма на заражение вирусом. Все это приводит к гибели клеток рака.

Исследования ученых имеют огромное значение для понимания механизмов работу альтернативных молекул ДНК. Продолжение работ на эту тему приведет к разработке новых, эффективных и безопасных методов терапии злокачественных опухолей.



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