Ученые предложили новый способ борьбы с раком

Научные сотрудники Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ разработали метод борьбы с меланомой – одним из самых опасных видов рака.

Эксперименты показали, что определенная форма молекулы ДНК, которая попадает в клетки опухоли, может инициировать иммунный ответ, аналогичны реакции организма на заражение вирусом. Все это приводит к гибели клеток рака.

Исследования ученых имеют огромное значение для понимания механизмов работу альтернативных молекул ДНК. Продолжение работ на эту тему приведет к разработке новых, эффективных и безопасных методов терапии злокачественных опухолей.