 

Натянули задницу на лицо: что пришлось пережить обгоревшей в пожаре Хлебниковой

30.06.2022, 10:09, Разное
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Долгое время звезда провела в больнице с множественными ожогами, но уже спустя пять месяцев показалась перед людьми с прежним лицом. О том, как это возможно и что пришлось пережить Марине Хлебниковой для восстановления, рассказал пластический хирург Филипп Выступец.

По наблюдению специалиста, над Хлебниковой проделано много работы. Для того, чтобы вернуть прежнее лицо, обгоревшей в пожаре женщине, вероятно, пришлось пережить несколько операций. Как объяснил медик, при сильных ожогах врачи сперва пересаживают пациенту кожу с одной части тела на другую. Например, лоскут кожи бедра могут пересадить на лицо. Образно говоря, натянуть задницу на лицо могли и в случае с Хлебниковой. Правда, надо иметь в виду, что каждый случай индивидуален, и это лишь одно из предположений.

Как сообщил Пятый канал, после пересадки кожи знаменитой пациентке, скорее всего, провели коррекцию рубцов. В ходе такой процедуры пересаженный лоскут и ткани перемещаются по отношению друг к другу, чтобы снять натяжение с рубца и не нарушить функции рядом расположенных органов.

Уже после всего этого таким пациентам делают эстетические операции. Так, возможно, в случае с Хлебниковой могла иметь место блефаропластика, а также подтяжка лица с целью скрыть рубцы от ожогов. По словам пластического хирурга, все подобные операции очень энергозатратны для любого пациента, Марина Хлебникова же еще и пережила пожар – певице действительно пришлось хлебнуть немало горя.



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