 

Милиция ЛНР сообщила о приказе ВСУ отступать из Лисичанска

30.06.2022, 9:30, Новости дня
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Подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», – написал он в своем Telegram-канале.

Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска РФ и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.

Посол сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками РФ и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся из Лисичанска котел теперь невозможны.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил РФ и ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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