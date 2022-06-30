Стало известно о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты

Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска, информирует Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», – цитирует ТАСС представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.

По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.

Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытание ракеты – первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.

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