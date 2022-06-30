 

Не смогли спасти: Убитая разводом с мужем Пугачева оказалась на кладбище

30.06.2022, 8:47, Разное
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Как известно, Примадонна была не один раз замужем. Только сейчас она кажется счастливой – в браке с Максимом Галкиным, с которым вместе воспитывает детей. Остальные же отношения заканчивались для Аллы Пугачевой разрывами, причем некоторые были очень болезненными.

Журналист Алексей Сумин в конце 90-х занимал пост пресс-секретаря и биографа гастрольного тура Примадонны. Именно в то время, как оказалось, отношения певицы и Филиппа Киркорова переживали непростой период, что что отражалось на состоянии обоих супругов. Во время гастрольного тура Алла Борисовна то и дело пребывала в депрессивном настроение, а также размышляла о разводе со своим мужем.

Примадонна была уверена, что именно она должна расстаться с Филиппом Киркоровым: мол, если он бросит ее, то это отразится на его имидже, чего она не хотела. Мысли о предстоящем разрыве, можно сказать, внутри убивали Аллу Пугачеву: она плакала во время концертов, вела грустные беседы с биографом и даже выпивала.

Во время ее нахождения в Омске Филипп Киркоров, будто почувствовав неладное, прилетел к ней. Вместе они отправились в Новосибирск и оказались на кладбище – на могиле Тани Снежиной (Печенкиной). После небольшой прогулки пара заперлась в номере, а что там происходило, не знает никто.

Тогда звездная пара не рассталась. Судя по всему, минуты, проведенные вместе, переживания помогли этим отношения удержаться на плаву, но не надолго. В коонце концов Филипп Киркоров и Алла Пугачева не смогли спасти брак – они развелись в 2005 году.



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