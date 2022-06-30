Невидимые процессы в Скрытой сети: что заменит Гидру

Невидимая часть сети, защищенная от поисковых систем и фильтрации интернет-провайдерами живет по своим законам. Как бы странно не был устроен мир "даркнета" в нем существует своя конкуренция, непримиримая борьба за лидерство и все, что характерно для обычного бизнеса.

5 апреля 2022 года в результате масштабной операции органов правопорядка был закрыт крупнейший в мире ресурс даркнета – "Гидра". Его серверная инфраструктура была уничтожена, а деятельность – пресечена немецкой прокуратурой. Об объемах торгов и важности площадки говорит тот факт, что еще в 2020 году ее годовой оборот составлял €1,23 млрд, клиентами были 17 миллионов человек, в основном из России и других стран бывшего СССР. 19 тыс. продавцов разных, как правило незаконных товаров и услуг работали на этой площадке.

Гидра просуществовала с 2015 по 2022, став самым успешным проектом такого рода. В то, что она умерла навсегда, участники рынка верить отказывались. Однако, в конце концов, всем торговцам стало ясно: они не получат обратно ни своих депозитов, ни залогов. Киберполиция Германии, страны где базировалась инфраструктура "Гидры", конфисковала около 23 миллионов евро, которые находились на кошельках продавцов.

С "трагической кончиной" Гидры возник вакуум: продавцы лишились наработанной репутации и удобного рынка. Возникали и исчезали мелкие площадки, многие из которых работали недолго, определенное значение получили телеграм-каналы соответствующего направления. Но вопрос о преемнике "Гидры", как центрального рынка всей индустрии стоял остро.

Фактически, две команды сумели занять место в финале борьбы за право стать новым монополистом.

Одной из них стала команда, не без оснований провозгласившая себя правопреемником Трехголовой. Этим игрокам никто не смог бы возразить, если бы не одно обстоятельство. В первые дни паники, вызванной обрушением монополиста кладов и сопутствующих услуг, чуть ли не половина покупателей шарахнулась в сторону давно функционирующего ресурса RuTor, осыпав его внезапным и неожиданным золотым дождем.

Эта деталь осталась бы веселым эпизодом, если бы наследники Гидры сразу призвали RuTor к порядку и сетевому добрососедству. Но они замешкались, и спонтанную долю выкупила новая в индустрии структура, пожелавшая остаться неизвестной.

Претензии «новичка» на рынок умершей Гидры изначально были абсолютными. Сначала, правда, их права на наследство подвергли сомнению, поскольку владельцы сайта RuTor избегали общения, а произошедшее казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой.

Однако все поставила на свои места проверенная информация о том, что патриарх индустрии Енот действительно продал претендентам свою золотую удачу за 2,6 миллиона долларов, предпочтя живые деньги затяжному и бесперспективному конфликту с «законными наследниками».

Таким образом, игроки, считавшие себя единовластными владельцами рухнувшей империи счастья, осознали, что находятся в ситуации прямой конкуренции, и их противник явно настроен серьезно. Основания для упорства у «команды Инкогнито» были. Они купили у RuTor’a упавшую на него долю рынка, соблюдая все правила и нормы игры, эта доля была чудовищно крупной и давала право претендовать на монополию.

С этого момента у русскоязычного «ПАВ сегмента» в darknet появилось два хозяина, претендовавших на лидерство и монополию, а такие ситуации на полях данной индустрии не могут закончиться ничем, кроме большого конфликта.

Последовали масштабные действия, которые иначе, как войной, не назовешь. «Преемники» пустили в ход клон площадки WayWay с выдающим их замысел именем WayAway и вложились в отбор в ее пользу массовой покупательской аудитории проданного неизвестным сайта RuTor.

«Новички» устояли, продемонстрировав тем самым, что им хватает опыта и ресурса для войны с людьми, чьи претензии на монополию ограничиваются их личным чувством причастности к убитому силовиками реала гиганту отрасли.

Тогда же закономерно возникли подозрения, что за уверенными движениями синей команды стоят не дилетанты с амбициями, а куда более опытный участник процесса, знающий законы, по которым работает рынок, и сделавший выводы из своих прошлых ошибок.

В пользу такого вывода говорила хватка, с которой неизвестные выкупили половину рынка у сайта RuTor, долгое молчание опытного старины Енота, а также то, что стремительные претенденты смогли переманить таких патриархов даркнет-процесса, как администраторы John и WDC.

Кто скрывается за маской претендента, гадали все, покупатели, предприниматели и даже случайные наблюдатели процесса. Говорили о причастности Химпрома, OMG и других авторитетных игроков, спорили и приводили свои аргументы в пользу того или иного предположения.

Тем временем стороны обменялись такими мощными ударами, что стало ясно, что на арене равные по всем параметрам противники. СМИ присвоили им военно-штабные цвета и принялись наблюдать и комментировать битву Красных гигантов с не уступающими им ни в чем Синими.

И вот маски сброшены. По какой-то причине ресурс ОМГ решил больше не скрывать своего намерения завладеть наследством рухнувшего Трехголового сайта. Почему он назвался, так же непонятно, как и то, почему до этого он скрывал свое участие в конфликте. Учитывая масштаб и бескомпромиссность схватки в даркнете, можно не сомневаться, что у игрока были веские причины и для первого, и для второго действия, но нам они не известны.

Самое время признаться, что мы узнали, кто скрывается под именем Синие, значительно раньше всех остальных, но придержали эту информацию, чтобы не нарушить баланс сил в противостоянии и не нажить себе могущественного врага.

Теперь имена обоих конкурентов это не наш эксклюзивный инсайд, а общедоступная информация, что никак не отразилось ни на ходе войны, ни на половинчатом равновесии рынка кладов ПАВ. Ситуация остается стабильной и напряженной, и агрессивное равенство сторон говорит о том что конфликт может быть долгим.

Поначалу казалось, что выход OMG из тени дает наследникам Гидры некие преференции, но это было подсознательным ощущением, лишенным смысла и веса. Если на то пошло, недавние «красные» уступают своим противникам по ряду объективных позиций.

Во-первых, онлайн и реал это две стороны одной жизненной монеты, и в этом смысле продолжателям дела гидры не позавидуешь. Крушение их предшественников привело к невиданно жестоким ломкам десятков людских судеб в одной из постсоветских стран. Обвинять их в этом напрямую жестоко и несправедливо, но по всем земным законам правопреемники получают не только козыри в рукав, но и груз ошибок и провалов людей, закрома которых они наследуют.

Во-вторых, «красные» уже ошиблись, замешкавшись с выкупом доли RuTor’a и позволив своим врагам больше месяца хранить инкогнито. С чего они взяли, что игры закончились, и из-за спины игроков OMG вдруг не выглянут уши и кулаки Химпрома или другого участника процесса, полного планов, амбиций и боевого задора?

Наследникам Гидры не следует недооценивать своего врага. Те, кто начинает игры подобного типа и уровня, делает это не для того, чтобы проиграть.