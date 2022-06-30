В честь 100-летия отечественной авиации «Аэрофлот» введёт в эксплуатацию ретросамолёты

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» пополнит свой флот ретросамолётами к предстоящему столетию отечественной авиации.

В компании подчёркивают, что речь идёт об «интерактивной акции» к памятной дате, в то время как никаких проблем с основным авиапарком не наблюдается, а импортозамещение идёт строго по утверждённом плану.

В строй введут знаменитые «кукурузники» Ан-2, а точнее, их китайские копии Y-5 – их сочли более надёжными и безопасными. Всего в КНР было закуплено 36 списанных самолётов. Уже через неделю первые пассажиры легендарных ретро-джетов смогут отправиться по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» с посадками в Твери и Великом Новгороде.

– Ретро-джет Ан-2 будет забрендирован под историческую дату столетия с момента основания отечественной авиации, расклеенные внутри салона баннеры рассажут о главных этапах развития нашей авиации за всю ее вековую историю. Весь юбилейный для нас год мы намерены насыщать маршруты новыми образцами ретросамолетов, — отметил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

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