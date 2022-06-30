Немецкая Uniper пожаловалась на сокращение поставок газа из России

С 16 июня от Газпрома получено лишь 40% объемов газа, предусмотренного по контракту, сообщила немецкая компания Uniper.

В связи с этим Uniper отзывает свой финпрогноз на год. Сейчас компания «замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене», а потому ждет значительно более низкой скорректированной чистой прибыли в первом полугодии, передает ТАСС.

Uniper рассматривает способы обеспечения ликвидности. Компания обсуждает с властями Германии стабилизационные шаги, включая инвестиции в акционерный капитал. Uniper указывает на «неопределенность в геополитической и операционной среде», поэтому «не предоставляет пересмотренных прогнозов результатов на весь год».

Напомним, Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

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