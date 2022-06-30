Правительственный кризис назрел в Италии

Угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии, пишут СМИ.

Драги на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют советом министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером «Движения «5 звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.

Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя «Движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Неделю назад из партии вышел министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, уведя в свое новое объединение «Вместе ради будущего» более 60 депутатов из «Движения». Сам Конте тем временем встретился с президентом Серджо Маттареллой. Конте заявил, что «Движение» пока сохраняет поддержку кабмина. Драги сообщил, что вскоре встретится с Конте, с которым он уже начал «прояснять происходящее».

Кроме того, разногласия с кабмином есть и у «Лиги», которая не согласна с предложениями Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях. «Лига» также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Сам Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».

1 июня на сайте МИД РФ был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».

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