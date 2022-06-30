 

США не увидели возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной

30.06.2022, 6:42, Новости дня
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Сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех», сообщила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вступить в переговоры», но «показал, что полон решимости продолжать атаки на Украину и достигать своих военных целей». По словам Кирби, США «и большая часть международного сообщества намерены продолжать помогать Украине в укреплении ее обороноспособности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Однако Кирби ушел от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достичь прекращения боевых действий в Украине до конца текущего года. Он заявил: «Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильный шаг».

Кроме того, Кирби заявил, что у Москвы «нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО всегда будет оборонительным альянсом».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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