Как инженер обнаружил под Лос-Анджелесом город «Людей-Ящериц»

В 1933 году горный инженер Джордж Уоррен Шуфельт из Лос-Анджелеса, Калифорния, США, заявил, что он изобрел “революционно новое устройство” для разведки подземных месторождений нефти, золота и других ценных ресурсов, а также обнаружения подземных пустот и пещерных систем.

Он назвал эту вещь “рентгеновским аппаратом”, хотя выглядела она как маятник, подвешенный на медной проволоке в цилиндрическом стеклянном корпусе, помещенном в черный ящик на трех опорах. Это больше напоминало усовершенствованный инструмент лозоходцев.

По словам Шуфельта, его машина могла использовать “рентгеновские лучи” для анализа химических, электрических и физических свойств вещества на больших глубинах, до нескольких миль. Для этого использовался некий таинственный процесс, подробности которого Шуфельт так никому толком и не объяснил, но уверял, что это “недавно открытый научный принцип”.

Далее Шуфельт начал использовать свое таинственное устройство по всему Лос-Анджелесу в поисках золота и других ценных материалов. И однажды, когда он работал прямо в центре города, его прибор выдал данные, показывающие, что под землей находится обширная система туннелей.

Шуфельт рассказывал, что эти извивающиеся туннели шли до самой вершины горы Вашингтон и проходили даже под заливом Санта-Моника. И это были не просто вырытые в земле проходы, нет, Шуфельт уверял, что это был грамотно и структурировано созданный лабиринт с комнатами и камерами разных размеров.

И все это было настолько громадных масштабов, что, по оценками Шуфельта, там легко разместилось бы не менее 5 тысяч человек.

Еще более удивительными были его слова о том, что в подземных комнатах и туннелях хранились большие запасы золота. Вскоре Шуфельт составил карту этого подземного “города”.

“Я понимал, что нахожусь над лабиринтом туннелей и я отметил ход туннелей, расположение больших комнат, разбросанных вдоль маршрута туннеля, а также расположение залежей золота. Но я не мог понять значение этого. Мои “рентгеновские” снимки туннелей и комнат, которые представляют собой подземные пустоты, и золотые снимки с идеальными углами, сторонами и концами, являются научным доказательством их существования”.

В поисках ответов Шуфельт отправился к старому вождю местных индейцев хопи, известному как вождь Литтл Гринлиф, который, казалось, хорошо знал о существующей здесь древней системе туннелей и рассказал ему довольно причудливую легенду.

По словам Литтла Гринлифа, тысячи лет назад здесь когда-то жила раса людей, предки индейцев майя, которых он называл Люди-ящерицы, потому что они поклонялись ящерицам как символу долгой жизни.

Эта затерянная цивилизация была чрезвычайно технологически и интеллектуально продвинута далеко за пределы своего времени, у них было множество изобретений и механизмов, а также очень много золота. Но однажды их миру пришел конец, когда массовый метеоритный дождь выпал на них примерно 5 тысяч лет назад.

Немногие выжили в той катастрофе и спаслись они лишь отступив в подземные убежища. Далее они выстроили под землей целый город, обрабатывая камень с помощью таинственного химического раствора, способного расплавить скальную породу. А туннели и комнаты они укрепляли с помощью неизвестной усовершенствованной формы бетона.

Множество комнат были созданы как кладовые, но еще больше под хранилища золота. “Люди-Ящерицы” так боялись возвращаться на поверхность, что далее выстроили под землей еще два города – один находился в районе калифорнийской горы Шаста (ныне это место большой активности НЛО), а местонахождение второго ныне никому не известно. Этот неизвестный город был самым крупный из трех и стал центром подземной цивилизации.

В туннелях под Лос-Анджелесом Шуфельт также обнаружил то, что он назвал “Комнатой ключей”, в которой, согласно легендам хопи, хранились 37 огромных золотых плит, которые содержали полные записи о происхождении человеческой расы.

“Мое “рентгеновское радио” раскрыло местоположение одного из трех затерянных городов на тихоокеанском побережье. Местный город был вырыт Людьми-ящерицами после великой катастрофы, произошедшей около 5000 лет назад. Эта легендарная катастрофа была в форме огромного языка огня, который вышел с юго-запада, уничтожая все живое на своем пути, а путь был шириной в несколько сотен миль.

Город под землей был вырыт, чтобы избежать будущих пожаров. В больших помещениях в куполах холмов над городом лабиринтов размещались 1000 семей, а в катакомбах хранились нетленные запасы разнообразных трав, чтобы обеспечить пропитание народу ящеров на долгое время”, – рассказывал Шуфельт.

Шуфельт начал строить планы, чтобы начать раскопки подземного города. Он смог получить разрешение от окружного наблюдательного совета на бурение земли до 1000 футов в глубину, и в феврале 1934 года он начал раскопки на пустыре у Норт-Хилл-стрит, прямо над тем местом, где располагалось большое хранилище золота.

Шуфельт утверждал, что когда сокровище будет найдено, то городские власти смогут получить половину от находки. СМИ с энтузиазмом распространяли его рассказы о золоте и место раскопок вскоре превратилось в настоящий “цирк” с огромными толпами народу, наблюдавшими за рабочими.

В течении нескольких дней рабочие вгрызались в землю, но когда углубились на 300 футов (9 метров), то наткнулись на обильные ильные слои от грунтовых вод, после чего выкопанная яма столкнулась с риском обрушения.

Работы затормозились, а золота так и не было видно. У публики и прессы постепенно угасал интерес, а потом у Шуфельта закончились деньги на продолжение раскопок. В последующие годы ничего не изменилось, Шуфельт канул в безвестность, а в 1957 году скончался в нищете.

Его таинственный “рентгеновский аппарат” куда-то пропал и так и не был найден до сих пор.