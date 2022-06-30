8 царей, пришедших с небес, правили Землей 241 тысячу лет

За последние годы ученые во многих регионах древней Месопотамии находили документы, которые, очень вероятно, являются одной рукописью, именуемой «Список шумерских царей», в котором подробно рассказывается о том, как в далеком прошлом нашей планетой управляли восемь таинственных царей в течение 241 000 лет. В тексте даже утверждается, что эти правители «спустились с небес».

Рукопись «Список шумерских царей» содержит невероятную историю, в которую многим трудно поверить.

«После того, как королевская семья спустилась с неба, они отправились в Эридуг. В Эридуге Алулим стал царем; Он правил 28 800 лет. Алалджар правил 36 000 лет. 2 царя; Они правили 64800 лет… В 5 городах 8 царей правили 241 200 лет. Затем потоп смыл»

Но как возможно, что восемь царей правили Землей 241 000 лет? Эксперты полагают, что ответ прост: список объединяет доисторических и «мифологических» династических правителей, которые наслаждались долгими и маловероятными царствами с более правдоподобными историческими династиями.

Другими словами, ученые говорят нам, что некоторые вещи, записанные в списке шумерских царей, верны, но другие, например, неправдоподобно долгое правление – не могут быть.

Кроме того, Список шумерских царей не только сообщает нам, как долго эти цари правили на Земле, в нем также конкретно говорится, что эти восемь царей «спустились с небес», после чего они правили в течение невероятно долгого периода.

Любопытно, что в списке подробно рассказывается о том, как эти восемь царей погибли во время Великого потопа, охватившего Землю. В списке также подробно рассказывается о том, что произошло после потопа, поскольку в нем ясно сказано, что «другие члены королевской семьи спустились с небес», и эти таинственные цари снова правили человеком.

Но является ли список шумерских царей смесью исторически достоверных царей и мифологических существ? Или возможно, что ученые классифицировали некоторых правителей как мифологических из-за их особых характеристик?

Десятилетиями люди верили, что подробная история в Списке шумерских царей, то есть царей с невероятно долгой жизнью, их исчезновение во время Великого потопа и их замена новыми царями, пришедшими с неба, были просто еще одним набором мифологических рассказов. Однако есть много авторов и исследователей, которые не согласны с этим, предполагая, что то, что находится в списке шумерских царей, не может быть вообще мифологией, и указывают на тот факт, что ученые сегодня частично признают некоторых из царей, подробно описанных в списке.

Тот факт, что в списке шумерских царей упоминаются восемь царей, их имена и длинные царства, а также их происхождение – королевская власть, спустившаяся с небес, – заставил многих задуматься: Возможно ли, что то, что написано в списке шумерских царей, является реальными историческими ссылками? Что произошло бы, если бы тысячи лет назад, до современной истории, нашей планетой управляли восемь царей из другого мира, которые пришли на Землю из отдаленного места во Вселенной и правили Землей в течение 241 000 лет, а затем вернулись на небеса?

Что, если детали, найденные в списке шумерских царей, точны на сто процентов и что, в отличие от традиционных ученых, эти непреодолимые правления были возможны в то время, когда цивилизация, общество и наша планета сильно отличались от того, что есть сегодня? Доказывают ли эти древние тексты, что Землей управляли древние астронавты в течение 241 000 лет? Или, как упоминают ученые, список шумерских царей – это всего лишь смесь исторических записей и мифологии?

Стоит упомянуть, что в древнем тексте есть правитель, который был подтвержден археологически и исторически; Речь идет об Энмебарагеси де Киш, около 2600 года до нашей эры.