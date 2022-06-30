Мнение: О последнем гвозде в крышку гроба НАТО… Асимметричный ответ найден?

Нельзя не признать: великий мастер геополитических многоходовок снова всех переиграл ©! Пока всевозможные и, главное, «диванные» эксперты суматошно гадали, чем Россия ответит на свежий раунд приближения НАТО к отечественным гланицам и хватит ли у неё на этот ответ пороха, не говоря уже о дивизиях, контрход был найден до гениального простой. И, что главное, как любит публика — эффективный и асимметричный.

А Североатлантический Альянс оказался ещё на шаг ближе к своему неизбежно бесславному концу…

После того, как лукавый турок Реджеп Эрдоган выторговал у Европы всё, что хотел, Швеция и Финляндия получили официальное приглашение на вступление в НАТО 29 июня. Уже скоро общая граница стран Альянса с Россией, признанной в тот же день главной угрозой миру, увеличится с 1215 до 2600 км. Балтийское море для России деградирует до «лужи»: заблокировать выход из него для кораблей Балтфлота для Брюсселя станет возможным буквально по щелчку пальцев. Да и Северному флоту придётся несладко. И лишь ТОФ ещё сохранит какое-то стратегическое значение — весьма условное с учётом объективных сложностей в его снабжении.

То есть, масштаб «угроз национальной безопасности» вырос кратно.

Каков был ответ из Кремля?

Абсолютно неожиданным и строго асимметричным.

#Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в #НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах. Об этом заявил президент РФ Владимир #Путин по итогам шестого Каспийского саммита.

«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — заявил глава государства и верховный главнокомандующий.

Вот так! Нестандартно. Дерзко. Смело. Ново.

По старому проверенному рецепту.

По сути, российский президент дал «зелёный свет» практически неограниченному расширению Альянса. В самом деле, если вступление в него Финляндии, у которой протяжённгость общей с Россией только сухопутной границы составляет 1271 километр, не создаёт угроз национальной безопасности РФ, то почему нельзя принять в него всех желающих, особенно Грузию и, например, Казахстан? По аналогии и по сути тоже ведь «никаких угроз», верно?

Однако это же самое соображение де-факто дезавуирует прежнее требование Москвы вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. Если в новом расширении Альянса, благодаря чему сухопутная граница с Россией удваивается, нет ничего, что могло бы беспокоить РФ, то и прежнее его присутствие никаких угроз не должно создавать. Также, по сути, озвучен и отказ от другого пункта «ультиматума» — ограничить приём новых членов.

И это уже вызвало смятение умов.

Взроптали даже «верные».

Но они не понимают: это новый ХПП! Почти гениальный.

Если допустить неограниченное расширение Альянса, то он, рано или поздно, вобрав в себя десятки новых членов, потеряет управляемость, расколется и распадётся под грузом внутренних противоречий. И вот тогда…

Россия непременно точно воссияет!

А как же иначе?

Разве кто-то может в этом сомневаться?

Гениально ведь, #правда?

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