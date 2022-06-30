При штурме границ испанского эксклава погибло больше 30 мигрантов

Штурм мигрантами границ испанского эксклава Мелилья на севере Африки закончился трагедией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нём погибло больше 30 африканцев, пытавшихся попасть сюда из Алжира через Марокко. Марокканские власти обвинили в произошедшем Алжир, так как он допустил «осознанную небрежность» в обеспечении контроля за своими границами.



AP

Королевство Марокко обвинило соседнее государство Алжир в трагедии, произошедшей в пятницу на границе с испанским экславом Мелилья, в результате которой погибло больше 30 человек, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Мигранты прорвались через границу в Марокко, воспользовавшись «осознанной небрежностью» Алжира в обеспечении контроля за ней, заявили в марокканском посольстве. В штурме участвовало до 2000 человек, и то, как они действовали, свидетельствует о «высокой степени организованности, наличии плана, а также иерархических структур из обученных лидеров с опытом участия в боевых действиях».

По данным марокканских властей, в ходе попыток остановить штурм погибло 23 мигранта. Правозащитники утверждают, что их было 37. Некоторые погибли от удушья в давке, кто-то от падения с высоты, кого-то затоптали насмерть. При этом люди, получившие тяжёлые ранения, часами не получали медицинской помощи.

Марокко и Алжир уже месяцами обмениваются «дипломатическими ударами», продолжает немецкое издание. Испанское же правительство дистанцируется от обвинений в адрес Алжира. Сначала необходимо провести расследование и установить факты, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. В Марокко уже началось разбирательство. Мадрид долгое время не говорил о погибших в результате штурма и исключительно хвалил действия сил безопасности по обе стороны границы. Соболезнования по поводу смерти мигрантов из Африки испанские власти выразили только в понедельник.

Издание объясняет эту сдержанность тем, что Мадрид не хочет портить отношения c марокканскими властямя в Рабате, с которым только недавно после продолжительного кризиса удалось достичь примирения. К тому же без марокканской полиции Испания не способна защитить границы североафриканского эксклава Мелилья. Ярким примером этому послужили события мая 2021 года, когда марокканские пограничники ушли с постов и в другой полуэксклав Испании под названием Сеута тут же прорвались 10 тыс. марокканцев. Теперь же власти Марокко хотят показать, что серьёзно относятся к обещанию остановить незаконную миграцию, которое дали Мадриду.

У Марокко есть и другое основание подозревать Алжир, отмечает издание. Дело в том, что среди мигрантов, которые стремятся попасть в Мелилью, появляется всё больше суданцев. Раньше они бежали из своей страны, терзаемой насилием и переворотами, в Италию через Ливию. С тех пор как перемещаться по этому маршруту стало сложно, всё больше мигрантов из Судана пытаются попасть в Марокко через Алжир.