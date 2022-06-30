Bласти Венеции хотят избавиться от слишком экономных туристов

После снятия карантинных ограничений поток туристов в Венецию вновь усилился. Однако среди них становится всё больше людей, которые создают дополнительную нагрузку на местную инфраструктуру, но при этом стараются на всём сэкономить и практически не приносят городу дохода. Недовольные этой ситуацией власти Венеции планируют бороться с такими «скрягами» при помощи новых мер, пишет Bloomberg.



AP

По мере того как весь мир постепенно отменяет карантинные ограничения, введённые больше двух лет назад после начала пандемиии COVID-19, великолепие каналов Венеции и очарование её извилистых улочек снова активно привлекает туристов. Например, только за пасхальные выходные в этом году город посетило более 120 тыс. гостей, пишет Bloomberg. Однако местные власти и местные бизнесмены озабочены тем, что далеко не все туристы приносят пользу городу.

Некоторые из отдыхающих пытаются сэкономить буквально на всём. Это не только лишает город потенциальных доходов, но и создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру, а иногда даже угрозу для местных достопримечательностей, подчёркивается в статье.

Например, недавно семья туристов расстелила скатерть прямо над историческим колодцем, чтобы устроить пикник и перекусить домашней едой в атмосфере эпохи Возрождения — а не тратить деньги в местных ресторанах. Однако местные власти не одобрили такую инициативу, пишет Bloomberg.

«Они были оштрафованы», — рассказал в интервью Симоне Вентурини, член городского совета Венеции. Он возглавляет программу, призванную переориентировать городскую туристическую индустрию на качество вместо того, чтобы гнаться за количеством гостей, поясняется в статье.

Когда от 30 до 40 тыс. человек собираются каждый день, чтобы сделать селфи на знаменитом мосту Риальто, протиснуться через площадь Сан-Марко и погулять рядом с Дворцом дожей, они в итоге приносят городу больше вреда, чем пользы, считают местные власти. Поэтому они приняли решение «отсеивать» чересчур экономных туристов, которые засоряют улицы и создают дополнительную нагрузку на ифраструктуру, но очень мало что приносят Венеции в экономическом плане.

«Нельзя допустить, чтобы такой город, как Венеция, был опустошён полчищами туристов», — подчеркнула в интервью Bloomberg Дина Равера, основатель и глава туроператора Destination Italia SpA. «Это музей под открытым небом, и для его сохранения необходимо ограничить поток людей. В противном случае это будет аналогично тому, чтобы оставить двери Лувра открытыми настежь», — считает она.

Чтобы отсеять «скряг», город планирует ввести для однодневных туристов плату за посещение в размере от трёх до десяти евро начиная с января 2023 года. Официальные лица всё ещё определяют окончательные детали — включая механизмы для сбора этой платы и контроля за выполнением новых правил, особенно в самых популярных туристических местах.

Однако местная оппозиция, включая некоторых владельцев магазинов, опасается, что такие ограничения будут негативно восприняты гостями города, сообщается в статье. «Цель этих мер — не заработать, а защитить Венецию», — подчеркнул в этой связи Вентурини. Он также отметил, что Венеция не подходит для массового туризма по образцу «фастфуда» и все гости должны как минимум с уважением относиться к уникальному историческому и архитектурному наследию города.

В то же время Эрнесто Панчин, возглавляющий ассоциацию, которая представляет интересы владельцев местных баров и ресторанов, считает, что администрация не должна вводить ограничения на посещение исторических частей города. По его мнению, вместо этого необходимо поощрять развитие однодневных экскурсий в менее известные районы Венеции, чтобы стимулировать их развитие и снизить нагрузку на центр города.

Риски нерегулируемого туризма в последнее время стали ещё острее для Венеции, отмечается в статье. Наводнения стали более частыми, причём самое сильное из них за последние полвека принесло ущерб в размере около миллиарда евро в 2019 году. Чтобы защитить город, правительство Италии в прошлом году одобрило меры по запрету захода больших круизных судов в Венецианскую лагуну.

По оценкам экспертов, необходимость активно действовать станет ещё более очевидной этим летом, поскольку всё больше потребителей начинают тратить свои сбережения, сэкономленные за время пандемии, на путешествия. Согласно прогнозам торговой ассоциации Assoturismo Confesercenti, число посетителей 100 наиболее популярных исторических городов Италии, включая Венецию, Рим и Флоренцию, вырастет за этот период примерно на 25% и достигнет 27,4 миллионов человек, пишет Bloomberg.