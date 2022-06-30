Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом

Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.

Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».

Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.

Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».

Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.

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