Премьер Болгарии попытался откреститься от высылки российских дипломатов

Отправленный в отставку глава правительства Болгарии Кирил Петков утверждает, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него лично.

Парламент Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности на слушания по вопросу о массовой высылке дипломатов. Как передает БТА, Петков заявил, что решение «исходило не от него, но было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности». По его словам, «был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности», а высылка была долгим процессом, стартовавшим в марте.

Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания выявили «хаос в процессе принятия решений». По ее словам, «Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами». Она заявила, что парламентариям «не стало ясно, как принимаются решения». Как сообщила Атанасова, она не увидела никаких документов, передает РИА «Новости».

Напомним, Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.

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