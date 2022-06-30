 

Премьер Болгарии попытался откреститься от высылки российских дипломатов

30.06.2022, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отправленный в отставку глава правительства Болгарии Кирил Петков утверждает, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него лично.

Парламент Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности на слушания по вопросу о массовой высылке дипломатов. Как передает БТА, Петков заявил, что решение «исходило не от него, но было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности». По его словам, «был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности», а высылка была долгим процессом, стартовавшим в марте.

Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания выявили «хаос в процессе принятия решений». По ее словам, «Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами». Она заявила, что парламентариям «не стало ясно, как принимаются решения». Как сообщила Атанасова, она не увидела никаких документов, передает РИА «Новости».

Напомним, Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.21 / Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»

05.10.20 / Попов: Если киевляне не получают качественные услуги ЖКХ, им должны возмещать ущерб

11.09.20 / Раскрыт доход заявившей о «безработных тунеядцах» чиновницы

09.07.21 / Daily Telegraph – выводя войска из Афганистана, Байден рискует наступить на cтарые грабли

12.12.21 / В мире подтвердили почти 270 млн случаев COVID-19

15.04.21 / В Бундестаге заявили о недоверии аргументам США и Украины по «Северному потоку – 2»

06.05.21 / Главы МИД “Большой семерки” призвали Украину добиваться дальнейшего прогресса в реформах

06.10.20 / Победитель «Лидеров России» стал директором департамента Минприроды

18.10.20 / Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

06.12.20 / Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют в Николаеве – главный санврач Ляшко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика