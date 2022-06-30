Норвегия отказалась считать блокаду Шпицбергена нарушением договора

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ ее страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене якобы не нарушает договор 1920 года по архипелагу.

Хюитфельдт заявила, что «Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене». По ее словам, «грузы, которые были остановлены на норвежско-российской границе, были остановлены на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить их по территории Норвегии», передает РИА «Новости».

Напомним, правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.

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