 

США заявили о помощи России со стороны Китая на фоне спецоперации на Украине

30.06.2022, 3:55, Новости дня
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Китай «за кулисами» оказывает помощь РФ на фоне российской военной спецоперации на Украине, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

На вопрос о том, помогает ли Китай РФ обходить санкции, Хейнс ответила, что Пекин «находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении РФ очевидным и четким образом, как это делают многие союзники» США, передает ТАСС.

По ее словам, Китай «помогает РФ различным образом за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно». Ее спросили, говорят ли об этом действия минкоммерции КНР. «Я думаю, что они соответствуют критериям экспортного контроля», – ответила Хейнс.

Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг Тайваня: «Си Цзиньпин, вполне очевидно, воспринимает воссоединение с Тайванем как цель, и он по-прежнему предпочитает добиваться этого мирным, а не военным путем». Однако, по ее словам, Пекин «пытается обеспечить потенциал для того, чтобы использовать военную силу для воссоединения в те сроки, которые он в конечном счете выберет». Однако «нет свидетельств того, что он в настоящее время намеревается взять Тайвань военным путем, даже если он проводит планирование для такой возможности», сказала Хейнс.

СМИ сообщали, что США внесли в черный список экспортеров пять китайских компаний, которых Вашингтон подозревает в нарушении антироссийских санкций и оказании поддержки российским военным и оборонным предприятиям России, передает РИА «Новости».

Напомним, Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию. Так, издание отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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