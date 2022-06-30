R. Kelly приговорили в США к 30 годам тюрьмы

Американский певец R. Kelly (Ар Келли) приговорен судом в США к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщают СМИ.

TMZ пишет, что певца приговорили «к 30 годам федеральной тюрьмы после того, как» он «был признан виновным по девяти статьям, включая преступления сексуального характера и торговлю людьми», передает РИА «Новости».

Певец был признан виновным в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения, подкупа. Свидетели заявили о его связях с несовершеннолетними. Прокуратура также говорила о признаках организованной преступности в его действиях. В качестве одной из жертв была указана бывшая супруга певца, на которой тот женился, когда ей было 15 лет, передает ТАСС.

Напомним, обвинения в сексуальных преступлениях ему предъявили в Нью-Йорке, Иллинойсе и Миннесоте.

—