Мнение: Война на Украине. Сводка 30.06.2022

Война на Украине. Сводка 30.06.2022

1. Лисичанск.

Сегодня взят Лисичанский НПЗ, продолжаются бои в Верхнекаменке, в районе Белой Горы, Приволья (есть сообщения об отходе ВСУ), а также в самом Лисичанске. Противник частично осуществляет отход к Северску, где выстраивается новая линия обороны.

2. Артемовск.

Продолжаются бои в Клиновом, наши войска продвинулись в поселке. У Покровского без особых изменений. Также противник удерживает линии снабжения на Новолуганское и Углегорскую ТЭС.

3. Соледар.

Продолжаются бои у Николаевки, в Белогоровке и Берестовом. Противник пока что удерживает фронт, но вскоре ВСУ предстоит решать проблему наступления ВС РФ с севера, после завершения освобождения Лисичанска основной нажим пойдет на Северск и Соледар.

4. Славянск.

Бои у Богородичного, Краснополья, Пришиба, Сидорово. Темпы продвижения к Славянску пока что невысокие.

5. Харьков.

ВС РФ вытеснили ВСУ из Дементьевки и усиливают огневое поражение позиций противника на окраинах Харькова. Прощупываются возможности продвижения в районе Верхних Проходов, Уды, Цуповки. Также идет обработка Золочевского укрепрайона.

6. Авдеевка.

На линии фронта без существенных изменений. Артиллерийские обстрелы Донецка стали менее интенсивными после усиления контрбатарейной работы.

7. Угледар.

После недавних попыток наступления у Павловки, Егоровки и Шевченково противник, понеся большие потери, был вынужден снизить свою активность, и бои тут снова развиваются в позиционном ключе. В районе Новомихайловки и Марьинки без изменений.

8. Запорожье.

На линии Каменское-Орехов-Гуляйполе-Великая Новоселовка без существенных изменений. В районе Каменского прошел самый большой обмен военнопленными с начала СВО – поменяли 144 на 144 человека. Среди обменянных с украинской стороны было 43 раненых боевика «Азова». Среди наших – несколько летчиков.

9. Николаев.

На фронте без существенных изменений. На Никопольском направлении противник пытается поддавливать в районе Потемкино. По Николаеву продолжают наноситься интенсивные ракетные удары. Активизация на этом направлении вполне возможна уже в июле.

10. Одесса.

Украина продолжают подготовку к попыткам атаковать остров Змеиный в рамках поставленной политической задачи. В ближайшие недели это безусловно выльется в обстрелы острова из РСЗО и ОТРК, а также попытки ударить с воздуха. ВС РФ и ЧФ также готовятся к этим попыткам. Украина нужна хоть какая-то победа на фоне отступления на Донбассе. Кроме того, США и Британия пытаются оспорить контроль ЧФ в северо-западной части Черного моря.

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