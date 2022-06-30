 

“Однушки” Подмосковья на 42% дешевле

30.06.2022, 3:10, Разное
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Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Московской области к концу июня составила 5,32 млн рублей – это на 42% дешевле аналогичного жилья в старых границах Москвы.

Средняя цена “двушки” составляет 7,06 млн рублей, «трешки» – 9,64 млн рублей. Разница в цене со столичными квартирами достигает 48% и 51% соответственно.

“Однушки” в Новой Москве на 20% дешевле квартир внутри МКАД, со средней ценой 7,52 млн рублей. Средняя стоимость двухкомнатного жилья составляет 10,7 млн рублей, трехкомнатного – 20,3 млн рублей. Разница в цене – 22% и 28%.

За год средняя стоимость квадратного метра в Подмосковье выросла на 26%, до 143 тыс. рублей, в Новой Москве – на 13%, до 206 тыс. рублей.

Средний размер дисконта на «вторичку» и в Московской области, и в Новой Москве составляет 5%. При этом покупатели рассчитывают на скидки в размере 10-15%.



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