 

Мнение: Все идет по плану.

30.06.2022, 2:57, Разное
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Теперь уже официально: 29 июня на саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в военный альянс.

После выполнения всех процедур по присоединению общее число стран Североатлантического альянса вырастет до 32.

(Помнится, в армии на занятиях по политподготовке нас заставляли наизусть учить страны НАТО и страны Варшавского договора. Теперь эти два списка стали одним. С дополнениями и обновлениями)

Общая граница стран НАТО (которые сегодня признали Россию главной угрозой альянсу) увеличится с 1215 до 2600 км.

Здесь стоит учесть, что теперь НАТО контролирует обе стороны Балтийского моря, причем этот контроль двойной: на входе в Финский залив и в районе Датских проливов. По сути, теперь закрыть наглухо Санкт-Петербург можно просто натянув бельевую веревку поперек Балтики между финнами и эстонцами.

Песков регулярно заявляет, что спец-операция идет по плану. Стоит так понимать, что расширение НАТО – часть этого плана?

Источник: Эль Мюрид



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