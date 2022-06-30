Делайте такие ванночки каждый день, и забудете о грубых пятках и мозолях

Лето — это тот период, когда ноги нуждаются в дополнительном уходе. Есть одно действительно работающее аптечное средство, которое поможет справиться с грубыми пятками и мозолями. Можно делать ванночки для ног с его добавлением каждый день, и результаты не заставят себя ждать.

Аптечное средство

Грибок, ранки, мозоли и трещины на пятках чаще всего возникают в теплое время года и сильно усложняют жизнь. Но от всех перечисленных выше проблем может избавить известное аптечное средство. Только процедуры необходимо выполнять на ежедневной основе.

В таз нужно набрать около четырех чашек горячей воды. Туда же добавить одну чашку трехпроцентной перекиси водорода и перемешать.

Обязательно подготовьте крем для ног и полотенце. Теперь окуните ноги в раствор и оставайтесь в таком положении как минимум десять минут (в целом время процедуры не должно превышать двадцати минут). За это время на ногах будут уничтожены все грибки и бактерии. Также раствор размягчит даже очень грубую кожу.

После проведения процедуры ноги нужно вытереть насухо и нанести на них крем. Даже при наличии на ногах ранок перекись не будет их раздражать, а, наоборот, залечит. Такие ванночки на ежедневной основе помогут избавиться от всех проблем!