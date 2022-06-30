Соединить несоединимое — Telepolis о попытках G7 объединить борьбу с Россией и глобальным потеплением

В своём итоговом заявлении государства G7 постарались объединить «жёсткую геополитику» в отношении РФ с «цветастыми обещаниями защитить климат», но их слова вызвали большие сомнения, пишет Telepolis. Константин Цергер, руководитель отдела энергетики и защиты климата в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, убеждён, что всё это «пустые обещания», по сути предоставляющие странам «карт-бланш на инвестиции в сферу добычи ископаемого газа и СПГ».

В своём итоговом заявлении страны — участники саммита G7, прошедшего в баварском замке Эльмау, постарались соединить несоединимое: «жёсткую геополитику и боевые кличи против России» с «цветастыми обещаниями защитить климат», пишет Telepolis. Но их слова вызывают большие сомнения, отмечает автор статьи Клаудиа Вангерин, особенно гарантии по соблюдению норм антропогенного, то есть вызванного человеком, повышения средней температуры на Земле, согласованные на климатических конференциях в Париже и Глазго.

Страны «Большой семёрки» также обязались с конца этого года больше не поддерживать никакие энергетические проекты, связанные с ископаемыми ресурсами, продолжает издание, — квероме тех, которые согласуются с целями Парижского соглашения по климату. Они также подчеркнули важность увеличения поставок сжиженного природного газа для преодоления зависимости от РФ и завили о необходимости увеличения инвестиций в СПГ-сектор. Всё это имеет большое значение для обеспечения «интересов национальной безопасности» и «геополитических интересов» стран G7, отметили участники саммита.

При этом они пообещали, что все необходимые действия будут выполнены с соблюдением экологических норм, но так и не пояснили, в каких сферах будут ограничены эмиссии, чтобы компенсировать неизбежное увеличение вредных для природы выбросов. Константин Цергер, руководитель отдела энергетики и защиты климата в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe убеждён, что всё это «пустые обещания», по сути предоставляющие государствам «карт-бланш на инвестиции в сферу добычи ископаемого газа и СПГ». «Нам грозит порочный круг ископаемых ресурсов, начиная с СПГ-терминалов, создание которых будет ускорено за счёт государственных инвестиций», — подчеркнул эксперт.

Планы страны G7 по созданию «климатического клуба» с участием Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США вызвали у Цергера только насмешку: «Правильной реакцией на это нашего окаменелого федерального канцлера были бы слова: «Не хочу быть членом клуба, куда принимают таких людей, как я».